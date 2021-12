Mesa Posta: Fondue e massa aquecem a noite

Antes que o inverno se vá, a dica é aproveitar o Festival de Fondue do La Mássima, que está na terceira edição. A casa promove o evento toda sexta, a partir das 19h, na unidade da Garibaldi. No menu, a fondue de queijo ganha a companhia de massas artesanais. Para incrementar a noite, ainda tem o sax de Vinicius Factum. Amanhã é a última noite do festival este mês. Mas o evento volta em setembro, depois do feriado. Reservas: 3019-7900.

Festival de Inverno

Vai até domingo o Festival de Inverno da Fogo de Chão, que oferece rodízio para duas pessoas mais uma garrafa de Carmen Cabernet Sauvignon, por R$ 198. É preciso fazer reserva: (71) 3555-9292.

Gnocchi da fortuna

O La Pasta Gialla segue alimentando a tradição do gnocchi da fortuna todo dia 29. E a cada pedido do prato, o cliente ainda ganha sobremesa. Dica: o de batata e pistache com iscas de filé mignon é novo.

Duelo de drinks

Está marcado para segunda, a partir das 14h, o VI Campeonato Baiano de Coquetelaria, na Casa do Comércio. A competição, que inclui as categorias júnior e master, é capitaneada por Maria Bento.

Sabores do México

Domingo e terça são dias de Festival de Comida Mexicana de La Calle no restaurante El Caballito. O menu traz pratos individuais que podem ser repetidos à vontade, das 18h à meia-noite, por R$39,90.

