Mesa Posta: festival gastronômico no Itaigara

O Coxa Coxinha está entre os food trucks que participam do Festival Food Stock, de hoje a domingo, no Shopping Paseo.

Cozinha japonesa

Dia 27, o Atelier Flávia Rivera recebe Carlos Ribeiro, do restaurante Na Cozinha (SP), para uma aula-show. O chef aproveita e relança o livro Culinária Japonesa para Brasileiros. Mais: (71) 3346-4600.

A melhor comida

O Food Network estreia amanhã, a partir das 23h15, novos episódios de The Best Thing I Ever Ate. O programa reúne os chefs renomados do canal para falar sobre as melhores comidas que já provaram.

Inverno na latinha

A Skol criou lata especial para o Festival de Inverno da Bahia, que acontece entre os dias 28 e 30, em Vitória da Conquista. O layout do designer Rafa Kikote tem cores e formas que remetem ao frio da cidade.

adblock ativo