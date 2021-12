Mesa Posta: Festival em LEM

A chef Rosa Gonçalves comanda a segunda edição do Festival LEM Gastronomia, que acontece de 1º a 4 de outubro, na cidade de Luís Eduardo Magalhães em restaurantes, hotéis e pousadas. O evento, que mobilizará chefs de vários estados, agricultores familiares e piscicultores da região, terá mais de 60 atividades gratuitas. A programação inclui oficinas técnicas, aulas-show, palestras, rodas de conversa e degustação de comidas típicas da região. Inscrições e mais inform ações no www.festivallemgastronomia.com.br.



Gastronômade BA



A proposta de promover um banquete a céu aberto, do projeto Gastronômade, ganha sua segunda versão baiana sábado. O cenário escolhido foi o jardim do Tivoli Ecoresort, em Praia do Forte. E quem comanda as panelas é o chef Fabrício Lemos, do Amado, em parceria com Rogério de Siqueira, chef da casa. O almoço está marcado para as 12h30 e será servido em quatro etapas. O ingresso custa R$ 290, incluindo harmonização exclusiva da Chandon. Saiba mais pelo (71) 3676-4000 ou gastronomadebrasil.com.

