Mesa Posta: Feijoada francesa no almoço de sábado

O chef Rui Carneiro manda avisar: agora, todo sábado é dia de Cassoulet no almoço do Chez Bernard. O tradicional prato francês feito com feijão branco e carne de pato ganha a escolta da brasileiríssima caipirinha para molhar as palavras. A porção para duas pessoas sai por R$ 90, enquanto o drinque fica por R$ 10. Se o cliente não puder ir, o restaurante vai onde ele estiver. É que Rui também está atuando como personal chef em eventos particulares.

Sushi de churros

Amantes do churros agora têm endereço certo para saborear a guloseima. No Quero Churros, inaugurado no Shopping Barra, ele surge com vários recheios, além de formatos inusitados como sushi.

Sexta Amarela

Amanhã é dia de mais uma edição da Sexta Amarela, no Ciranda Café Cultura e Artes. O projeto pretende reverenciar a culinária baiana com pratos típicos e novas leituras de receitas tradicionais.

adblock ativo