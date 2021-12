Mesa Posta: faculdade abre inscrição para curso de Sommelier

Estão abertas as inscrições para a segunda turma do Curso de Sommelier Profissional promovido pela Faculdade Ruy Barbosa . Com carga horária de 120 horas, o curso será realizado entre novembro deste ano e agosto de 2015. Informações e inscrições: www.frb.edu.br.



Clube para amantes do café em Villas



Os amantes do pretinho mais popular das mesas brasileiras contam com mais um endereço para seu deleite. Trata-se do Clube do Café, instalado no Rococco Café Home Design, espaço que combina decoração e gastronomia, em Vilas do Atlântico. Os fãs da bebida podem aderir ao clube adquirindo um cartão que dá direito a dez unidades de café - expresso e carioca estão entre as opções da carta - por R$ 32,50. Ao completar a cartela, o cliente leva para casa uma caneca personalizada. A loja ainda deixa um espaço reservado para quem preferir deixar a caneca guardada para a próxima visita.



Comida regional na Flica



O chef Alício Charoth assume a cozinha da pousada Identidade Brasil durante a Festa Literária Internacional de Cachoeira, entre 30 de outubro e 2 de novembro. Maniçoba e efó estão no menu



Congelado gourmet



A Lebens, que lançou uma linha de congelados gourmet, pode ser encontrada em mais de 100 estabelecimentos de Salvador e Região Metropolitana. Agora, a marca também está nos restaurantes dos hospitais Irmã Dulce e São Rafael.



Almoço executivo



Risoto de rabada, Spaghetti à Jardineira, Bacalhau à Zé do Pipo, Carret de Cordeiro à Caprese e Filet ao Molho de Vinho do Porto com Purê de Batata estão entre as opções do almoço executivo desta semana, no Mercato di Vino, na Pituba.

