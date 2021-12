Mesa posta: enogastronomia no Rio Vermelho

Nesta quinta-feira, 28, a partir das 19h30, o I Encontro Enogastronômico da Casa da Mãe (Rio Vermelho) vai dar dicas de harmonização de vinhos e espumantes com pratos autênticos da culinária baiana, a exemplo da dupla caruru e vatapá, das moquecas e da anduzada. A chef Stella Maris e o sommelier Augusto Messeder prometem que este será o primeiro encontro de vários outros. O custo é de R$ 75 por pessoa.

Chefs estrelados

O canal GNT exibe no próximo domingo, às 20h, o encontro inédito entre Bela Gil e Jamie Oliver. No especial gravado numa casa do bairro do Sumaré, Zona Oeste de São Paulo, a brasileira e o inglês trocaram dicas de alimentação saudável, e ela apresentou ao chef inglês as delícias e os segredos da cozinha brasileira de Norte a Sul. Oliver não só viu, como bebeu e comeu bolinho de feijoada, farofa de pinhão, moqueca e cachaça.

Só morango

Monte Alegre do Sul, cidade da Serra da Mantiqueira (SP), promove a 23ª Festa do Morango de 20 de agosto a 4 de setembro, sempre aos fins de semana, no Parque Ecológico Camanducaia. Os visitantes poderão saborear tortas, doces, sorvetes e outras receitas feitas com a fruta na praça de alimentação, comprar morango in natura, cachaça produzida na região e ainda conhecer um minialambique e vistar uma plantação de morango.

Nova cafeteria

O Hangar Business Park, complexo empresarial localizado na Avenida Luiz Viana (Pituaçu), é o endereço da primeira unidade do Vanilla Caffè em Salvador. A inauguração da cafeteria que pertence a uma rede de franquia gourmet está marcada para o comecinho de agosto, segunda-feira que vem. O cardápio oferecerá, além dos cafés especiais e chás, comidinhas como tortas, quiches, saladas, sopas e até tapioca.

