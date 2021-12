Mesa Posta: Elíbia Portela ministra curso de pãezinhos

Elíbia Portela ministra nesta sexta-feira, 16, às 14h, um curso para quem quer se especializar em pão delícia. Além do tradicional, a culinarista também vai ensinar o pão metro búlgaro. Informações: 3494-7810 / 9953-4487

Sopa como entrada

O cardápio do Outback traz uma opção de sopa a cada dia. Entre elas, estão a sopa cremosa de batata condimentada com bacon, cebolinha e mix de queijos derretido; de cebola servida com mix de queijos derretidos ou o creme de bacon e milho especial

Eddie Fine Burgers no Shopping Barra

Uma filial da rede Eddie Fine Burgers foi a primeira a ser inaugurada na nova praça de alimentação do Shopping Barra, que funciona no espaço do antigo cinema. Além dos hambúrgueres prime, a grande novidade é o menu "Lunch Time", servido diariamente das 11h30 às 15h, apenas na loja do Barra. Pode-se optar por pratos como o Rigatoni ao Forno e Gnocchi ao Creme de Grana Padano. Em breve, serão inaugurados Baby Beef Express, Patroni Pizza, Raízes e Salad Creation.

Marinata no Week

O Marinata Barra traz no menu do Restaurant Week no almoço Salada Veneziana, Salmão ao Molho de Cupuaçu ou Lasanha verde de ricota e Pavê de Biscoito Champagne ou Sorvete de Tangerina. Tudo por R$ 37,90.

Novo sommelier

O sommelier espanhol Eduardo Tapia é o mais novo reforço do time de profissionais da Casa Malbec, localizada na Avenida Luis Eduardo Magalhães. Tapia é especialista em vinhos, chocolate, café e azeite.

Receitas e história

Pode ser comprado na livraria Cultura o Cook for the Future - Culinária é Arte (R$ 89,90) com receitas, depoimentos de chefs e a história da culinária. O valor da venda do livro será revertido ao projeto Gastromotiva.

Por tempo limitado

Até 8 de junho, o La Pasta Gialla traz no cardápio o strozzapreti (R$ 38,10). A massa caseira é servida em três versões. Na foto, a opção pomodoro basilico com linguiça defumada e pimenta dedo de moça.

