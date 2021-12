Mesa posta: Domingo de pizza no 33 Restaurante

Pizza foi a iguaria escolhida pelo chef Jadson Nunes para se despedir do fim de semana no 33 Restaurante. A casa disponibiliza os discos de massa fina com recheios especiais em seu serviço à la carte. Sempre aos domingos, a partir das 18 horas.

Chef novo na Duo

Agora é o chef Lucius Gaudenzi quem assina as novas criações do menu da Duo, empresa especializada em eventos. A apresentação oficial do novo consultor gastronômico será feira durante o Salão de Festas da Bahia, que vai de amanhã a domingo, no Unique.

MasterChef II

Estreia terça, às 22h30, na Band, a segunda temporada do MasterChef. O reality volta com novos desafios, que serão vistos pelo público ao longo de 17 episódios. Continuam na linha de frente os chefs Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella.

