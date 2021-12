Mesa posta: Dia Nacional do Café

Domingo, 24, é dia de celebrar o início da colheita do café na maior parte das regiões produtoras do Brasil, segundo maior consumidor da bebida no mundo. Vamos comemorar?

Criança na cozinha

O Maria Margarida Atelier Gastronômico, da chef Andrea Torres, tem vaga para aulas infantis. Cupcake, brigadeiro, hambúrguer e risoto estão na lista de receitas. Mais informações pelo 3263-0097.

Amadinho dia a dia

A cada dia da semana, o Amadinho apresenta uma especialidade, no Mercado do Rio Vermelho. Hoje é dia de Baião de Dois. Amanhã, tem o dendê da comida baiana e, aos fins de semana, dobradinha.

Festa de saideira

Está marcada para terça, no Caranguejo de Sergipe de Patamares, a premiação da 8ª edição baiana do festival Comida di Buteco. A Saideira, como é conhecida a festa, é exclusiva para convidados.

