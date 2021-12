Mesa posta: Curso de vinhos

O Ciranda Café promove Curso Básico de Vinhos dias 3 e 4, com a sommelière Andressa Noitel. O programa inclui harmonização, principais regiões e história da bebida. Informações pelo (71) 3012-3963.

Menu pós-verão

A Granulado Gourmet antecipa menu outono-inverno com pratos inspirados na cozinha mediterrânea. O cardápio foi criado em parceria com a chef Nalva Oliveira, da Taberna Paradiso, de Praia do Forte.

Aula de costelinha

Domingo tem aula-show de costelinha com mel e farofa de frutas no Mercado Iaô, lá no fim de linha da Ribeira. Quem ministra é o chef Clodomiro Tavares, às 15 horas, no Espaço Gourmet.

