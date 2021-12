Mesa Posta: curso de sommelier

Começa em agosto o curso de sommelier profissional da Faculdade Ruy Barbosa. O curso tem duração de dez meses, com aulas em módulos mensais, somente aos sábados e domingos. Informações e inscrições no site www.frb.edu.br ou pelo telefone (71) 3205-1726.



Jantar a dez mãos



Amanhã, Salvador recebe a primeira edição do projeto Ten Hands Dinner. Como o nome sugere, trata-se de um jantar feito a dez mãos. Nesse caso, as dos chefs Jimmy McManis, Allan Sales, Rafael Stavale e Camila Crischigno, que se juntam ao anfitrião Luciano Eliçagaray no restaurante Varanda Gastronomia, em Vilas do Atlântico. O menu inclui duas opções de entradas e pratos principais e uma opção de sobremesa, pelo valor de R$ 60 por pessoa. Tartar de salmão namorado e camarão com ervas frescas e molho de ostras e Risoto cítrico com água de coco e crocante de fumeiro estão entre as opões. O jantar está marcado para 20 horas.



Toscana vira prêmio



Os clientes da rede de restaurantes La Pasta Gialla têm até o dia 2 de novembro para participar da promoção La Pasta Gialla lá na Itália!. O prêmio é uma viagem de quatro dias para a região da Toscana, com direito a acompanhante. O sortudo ficará hospedado na vinícola Camigliano, em companhia do chef Sergio Arno, proprietário da rede. Para concorrer à viagem, o cliente precisa consumir qualquer vinho da importadora Casa Flora e responder corretamente à pergunta "Qual é o restaurante tão italiano quanto a Itália?". Depois é só cruzar os dedos. Dois ganhadores serão sorteados no dia 10 de novembro.



Rodízio oriental



Toda quarta, o Zen Dining & Music recebe os clientes em seu terraço para um rodízio oriental. São 90 itens da culinária japonesa e tailandesa, além de petiscos. O rodízio, que custa

R$ 59,90, funciona das 18h à meia-noite. Informações e reservas pelo (71) 3335-3335.



Domingo com gosto de hambúrguer

Os chefs Camila Crichigno e Rafael Stavale comandam o projeto Burguertopia, cuja ideia é criar sanduíches na hora, do jeito que mandar a criatividade. A partir das 15 horas, no restaurante DOC



Juazeiro recebe feira



Chefs de cozinha, estudantes de gastronomia, produtores e fornecedores da área de alimentos em bebidas se encontram em Juazeiro entre os dia 17 e 20 para participar da I Feira de Gastronomia do Vale do São Francisco. Programação completa em gastronomiadovale.com.

