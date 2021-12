Mesa posta: Coco é tema de feira

De 6 a 8 de agosto, o Centro de Convenções da Bahia recebe a terceira edição da Fenacoco (Feira Nacional do Coco). A feira de negócios oferece palestras, workshops, concurso gastronômico e feira de artesanato.

Nova Croasonho

Está confirmada para setembro a inauguração da segunda unidade da Croasonho na capital baiana, desta vez no Salvador Shopping. Será a 60ª loja no Brasil da famosa rede gourmet de croissants artesanais.

Novo menu no happy hour do Eu Vi

Mix Australiano é aposta do chef Marcelo Fugita: costelinha com molho barbecue, miniburgers e fritas com queijo derretido

Gastronomia e moda no mesmo lugar

O espaço Os Castros segue funcionando em esquema de soft opening, no Rio Vermelho, sob o comando dos irmãos Saulo e Carla Castro. No casarão de 1892, está o restaurante Conde de Castro, comandado por Saulo. Com experiência acumulada entre Salvador e São Paulo, o chef aposta na combinação de conceitos universais da gastronomia com produtos locais. Obedecendo a proposta de unir moda e gastronomia, o espaço também abriga a loja feminina Condessa de Castro.

Arte-degustação em evento multicultural

O projeto Galeria Gastrô é um dos destaques do evento de abertura do LaláLand, hoje à noite, no Lalá Multiespaço (Rio Vermelho). Em sua primeira edição presencial, o projeto de "arte-degustação" tem assinatura da artista multimídia e produtora Andrea May e da atriz Helena Magon. A proposta é reunir seis culinaristas e sete artistas, que, além de expor suas criações, devem produzir peças exclusivas, inspiradas no diálogo entre gastronomia e artes visuais.

adblock ativo