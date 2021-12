Mesa Posta: Chefs participam de festival no Oeste

Edinho Engel está no time de chefs escalados para o I Festival de Gastronomia e Cultura do Oeste da Bahia, que acontece entre os dias 15 e 18. Programação completa: www.lemgastronomia.com

Cerveja com gelo?



Está marcado para o dia 21 o lançamento em Salvador da Skol Beats Senses, bebida à base de cerveja que pode ser consumida com gelo. As garrafas azuis em forma de S já podem ser vistas nas prateleiras.



Novidades no Solar

O restaurante Solar anuncia novidades no cardápio assinado pela chef Andréa Nascimento. Entre elas está o Paraguaçu, risoto de abóbora cabotiã assada e queijo gorgonzola, disponível em seus três endereços.





