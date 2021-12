Mesa posta: Cerveja de Uvaia

A Cervejaria Colorado lança agora uma linha com frutas brasileiras, inspirada na diversidade nacional. A uvaia, uma fruta pouco conhecida, delicada e com aroma intenso foi a escolhida para a receita do primeiro rótulo. Batizada de Eugênia (foto), nome cientifico da fruta, a cerveja foi inspirada na polivalência das mulheres.



Encontro com o chef

Que tal encontrar, em único lugar, ingredientes para um jantar ou um happy hour, e ainda assistir uma aula show gratuita com chefs de cozinha? É isso que a Paneville propõe com o evento Menu do Chef, que acontece a partir de hoje, às 17h e traz mais duas edições. A primeira participação será do chef Charles Silva.

Chocolate brasileiro

O livro Floresta, Cacau e Chocolate, dos baianos Luiza Olivetto e Diego Badaró, responsáveis pela loja de chocolates orgânicos AMMA Chocolate, será lançado hoje em São Paulo. A obra conta a saga dos autores no Sul da Bahia, nas plantações de cacau e na construção de um chocolate brasileiro que ganhou o respeito nacional e internacional.

Frescor da estação

Luana Lages criou uma combinação especial para a Mondo Gelato Artesanal. O sorbet de hibisco com amora preta harmoniza o sabor marcante do chá com a doçura de frutas frescas selecionadas.

adblock ativo