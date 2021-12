Mesa posta: Cerveja de luxo

Uma cerveja feita de ouro. É esta a promessa da Golden Queen Bee, que acaba de ser lançada sob o título de "primeira cerveja de luxo" do Brasil. Com 8,8% de teor alcoólico, a bebida também leva mel na composição.

Whisky de vinícola

A vinícola Salton incrementa seu portfólio, desta vez enveredando pelo ramo do whisky. O Golden King chega ao mercado brasileiro este mês com uma proposta diferenciada que combina malte com destilado de cana de açúcar.

Saladas para voltar à dieta

Passada a folia, é hora de voltar à rotina e compensar os excessos. Mesmo especializado em massas, o restaurante La Pasta Gialla lembra que o menu também oferece saladas especiais. A clássica Caesar é uma delas.

adblock ativo