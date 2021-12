Mesa posta: cerveja à mesa

A Torre de Pizza (unidades de Lauro de Freitas e Buraquinho) oferece uma long neck Devassa para os clientes que pedirem pizza grande (a partir de R$ 49). Promoção válida de segunda a sexta, das 17h30 às 20h.

Vinhos ao dispor

A Perini promove até o dia 13 o Outlet dos Vinhos: são mais de 100 rótulos com descontos de 10% a 50%. Estão à disposição dos clientes vinhos oriundos de diversas partes do mundo, como Argentina, Itália, África do Sul, França, Portugal e Austrália. Além disso, os tipos também são variados: tinto, branco, espumante suave ou seco. Os rótulos Pequeno Pintor, do Porto, Newen Merlot, os espumantes e Caceres Gran Reserva estão na lista. A promoção acontece nas lojas da Graça, Barra, Pituba e Vasco da Gama.

Estilo saudável

Em comemoração ao Dia Mundial do Vegetarianismo, o canal Food Network exibe hoje, a partir das 10h, uma maratona de quatro programas sobre o estilo gastronômico saudável. As atrações televisivas Bizu, Sandwich King, Everyday Italian e 30 Minute Meals serão exibidas em sequência. Além disso, o canal levará para o público receitas e curiosidades, dentre elas: a chef Luiza Hoffman ensinando receitas de nhoque e muffin de batata doce e Giada De Laurentiis provando que receitas italianas não precisam de carne.

Cardápio de primavera

O Salmone & Orzo Pasta (R$ 49,50), composto por salmão grelhado e massa Risoni, é a sugestão do Outback Steakhouse

Variedade de chás

O Mundo Verde, rede especializada em produtos naturais e orgânicos anuncia a ampliação do portfólio de produtos de marca própria com o lançamento de uma linha de chás. Os novos produtos estão disponíveis em cinco diferentes versões: camomila, erva doce, verde e hibisco, além da mistura de maçã, cravo, canela e gengibre. Com o lançamento da linha de chás, a rede passa a disponibilizar, aproximadamente, 80 produtos do portfólio próprio. Saiba mais em www.mundoverde.com.br

