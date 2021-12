Mesa posta: Cardápio healthy com Vevé Bragança

Mais dicas de receitas saudáveis: o chef Vevé Bragança prepara um cardápio healthy nesta quinta-feira, 29, a partir das 16 horas, na loja Spicy do Shopping Center Barra. O cardápio traz receitas de salada mix de alface com morangos e salmão e cuscuz marroquino com salmão, harmonizados com vinho. Veve Bragança é chef sommelier e foi jurado por quatro vezes no Guia Veja Salvador - Comer e Beber. Foi também o primeiro sommelier nordestino a prestar serviços à Vinícola Salton, do Rio Grande do Sul.

Tempero do Forte

A 10ª edição do Tempero do Forte acontece entre 3 e 13 de dezembro, com mais de 20 restaurantes. O evento foi citado em pesquisada da Faculdade Getúlio Vargas e Sebrae como forte atrativo turístico local.

Maracujá de volta

O sabor maracujá volta ao cardápio de todas as lojas Yoggi, especializada em frozen yogurt. O produto foi desenvolvido sem glúten, sem gordura e tem apenas 103 calorias.

