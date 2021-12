Mesa Posta: Campeonato Baiano de Coquetelaria

Maria Bento, presidente da Associação Baiana de Bartenders, comanda a terceira edição da disputa, segunda, no Zen Dining & Music. A eliminatória vale vaga no campeonato brasileiro.



Menu especial



Salada mediterrânea, carne do sol com rosti de aipim, gateau de abacaxi. Esses são alguns dos pratos criados pelo chef Fabrício Lemos e pelo coletivo 4 Chefs para a Al Mare Special Week. Começa segunda e vai até dia 24, por R$ 39,90 no almoço e R$ 54,90 no jantar.



Oficina para crianças



Até dia 21, a Spoleto do shopping Paralela promove a Oficina Infantil Piccolo Chef, para ensinar história e preparação das massas para crianças de 5 a 12 anos. Nos fins de semana, a oficina está aberta também aos papais. O acesso gratuito é por ordem de chegada.



Duas mesinhas



O Atelier Maria Margarida, da chef Andrea Torres, agora tem um pequeno espaço para refeições rápidas, na Graça. Sopa com torradas, quiche com salada verde e sanduíche de filé mignon com gorgonzola estão entre as opções. Sexta é dia de "feijoadinha", sob reserva.



Novidade a caminho



O chef australiano Richard James agora é o chef executivo do grupo Easy Foods, proprietário dos restaurantes Risoteria (Itaigara) e Terra Brasil (Shopping Salvador). Em setembro, o grupo lança uma nova casa, com menu contemporâneo também assinado por James.

