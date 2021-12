Mesa posta: Brigadeiros etílicos para presentear

A Confeitaria Priscilla Diniz criou cinco sabores de brigadeiros feitos com bebidas alcoólicas, especiais para o Dia dos Pais

Special Week

Começa segunda-feira mais uma edição do Al Mare Special Week, com menus completos por R$ 45,90, no almoço e no jantar. Ceviche, rigatoni ao ragu de mignon e bolo de churros estão entre as opções.

Vinho e viagem

Até domingo, as compras acima de R$ 100 na Paula Gaya Enoteca vão gerar cupons para os clientes concorrerem a um fim de semana, com direito a acompanhante, no Tivoli Ecoresort (Praia do Forte).

Café nordestino

O Grande Sertão oferece para o Dia dos Pais o café da manhã com 70 itens e até pratos quentes (foto). Aos sábados e domingos a refeição é servida a partir das 7 horas, a R$ 34,90 por pessoa.

Mesa ao Vivo

Nos dias 12 e 13, a capital federal recebe pela terceira vez o Mesa ao Vivo Brasília. O evento inclui aulas, palestras, degustação e cozinhas montadas para profissionais convidados. Entre eles, a chef baiana Tereza Paim.

Novo cardápio

A rede Fran's Café acaba de lançar um novo cardápio com opções de produtos integrais, novos cafés gourmet e variedades de sanduíches. Entre as novidades estão a trouxinha integral e o creme de brócolis com batata.

