Mesa posta: Bela Gil lança livro em Salvador

Bela Cozinha – Ingredientes do Brasil (Globo Estilo), terceiro livro lançado pela apresentadora, terá sessão de autógrafos em Salvador no dia 21, às 18h, na Saraiva do Salvador Shopping. Diferentemente dos volumes anteriores, este apresenta uma seleção de receitas veganas e sem glúten. Os capítulos são separados por ingredientes, como cogu

Série gastronômica

O Food Network estreia dia 21, às 22h, a série Sabotagem no Acampamento. Nela, 12 chefs são desafiados, em meio a natureza e imprevistos, a encantar o apresentador com pratos lindos e gostosos.

Feijoada em hotel

Símbolo da gastronomia brasileira, a feijoada nunca sai de moda. E para quem gosta do prato, o restaurante Píer 505, no hotel Golden Tulip (Rio Vermelho), oferece, todos os sábados, um rodízio com tudo o que se espera: além do feijão temperado, carne seca, costelinha, lombo, paio, linguiça calabresa, acompanhado de arroz, couve, farofa e laranja. Quem preferir algo mais light, tem buffet de saladas. Acrescente a sobremesa e a música ao vivo, a conta sai por R$ 52 por pessoa, das 12h30 às 15h30. Caipirinha é grátis!

Pedra da Sereia

E por falar em feijão, a 5ª edição da tradicional Feijoada Pedra da Sereia será realizada no próximo sábado, a partir do meio dia, ao som de Alan Santiago e Banda. O restaurante, no Rio Vermelho, possui uma localização privilegiada, com vista descoberta para o mar.

adblock ativo