Mesa posta: Azeite de oliva spray

A marca Andorinha acaba de lançar uma novidade no Brasil: azeite em spray. O produto pode ser aplicado através do jato em spray, do fio de azeite e da utilização em gotas. A nova embalagem possui ainda quatro camadas que evitam exposição ao ar e à luz

Jantar cultural

O Coliseu Restaurante & Cultura, no Pelourinho, realiza o projeto Bahia Noite, com buffet livre e apresentação de espetáculo folclórico do Grupo Internacional Capoeira Topázio. O jantar cultural sai a R$ 140 e acontece de segunda a sábado, a partir das 19h

Cerveja artesanal

Blumenau (SC) vai sediar a Escola Superior de Cerveja e Malte, a primeira do gênero na América Latina, com cursos de pós-graduação, de extensão e ensino à distância. A escola será inaugurada durante o Festival Brasileiro da Cerveja, que acontece na próxima semana

Delivery do Coco Bahia

O Coco Bahia volta a oferecer delivery no almoço e no jantar. Todo o cardápio do restaurante (exceto crepes) pode ser pedido pelo telefone 3359-9000. A taxa de entrega depende do endereço

Michelin: novos chefs

Para sua edição 2014, o Guia Michelin anunciou o surgimento de uma nova geração dejovens cozinheiros. Um dos destaques foi o chef Arnaud Lallement, 39 anos, do restaurante francês L'Assiete Champenoise. Sua especialidade é cozinhar pratos marinados

Gastronomia e teatro

O Festival de Teatro de Curitiba volta a apresentar o Gastronomix na programação de seu último fim de semana (5 e 6 de abril). A quermesse da alta gastronomia traz receitas de chefs consagrados, como Flávia Quaresma (RJ) e Tereza Paim (representando a Bahia)

