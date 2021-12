Mesa posta: Aulas sobre vinhos

O sommelier Vevé Bragança continua com suas aulas, abertas ao público, no segundo dia do Festival de Vinhos Barra Gourmet, no Barra Gourmet - 1º Piso (Expansão) do Shopping Barra. O curso de hoje, às 19h, é voltado para Harmonização de Vinhos e acontece numa ilha temática com vinhos selecionados, e que podem ser adquiridos pelos clientes. O workshop faz parte do Festival de Vinhos, que acontece até o dia 22, e busca elevar a experiência enogastronômica do público que frequenta o Barra.

Cozinha e cultura

O empresário Ricardo Amaral, também conhecido como "O Rei da Noite Carioca", está publicando em parceria com o jornalista Robert Halfoun Histórias da Gastronomia Brasileira (Rara Cultural). O livro é um passeio por receitas e personagens emblemáticos, outros curiosos, que ajudaram a formar a mesa e os paladares brasileiros. Na primeira parte, estão listados 50 pratos das mais variadas regiões do país. Na segunda, as trajetórias de 23 chefs que fizeram história, como Claude Troisgros e Alex Atala.

