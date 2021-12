Mesa Posta: Aula de culinária em família

A chef Anapaula Della Piazza comanda aula-show nesta sexta-feira, 24, a partir das 16h, na loja Spicy do Shopping Barra. Junto com Luigina Della Piazza, ela ensina receitas à base de berinjela.

Novas paletas

A Los Paleteros lançou dois novos sabores. Um é à base de iogurte com frutas vermelhas. O outro é feito de nata com baunilha com pedaços de biscoito de chocolate, criado em parceria com o Rock In Rio.

Hélène Darroze, melhor chef mulher

Hélène Darroze, a chef que inspirou a personagem Colette, da animação Ratatouille, foi eleita a melhor chef mulher de 2015. A dona dos restaurantes que levam seu nome em Paris e Londres foi agraciada pelo prêmio 50 Best, da revista Restaurant. Ela será laureada durante a cerimônia que revelará os 50 melhores restaurantes do mundo, dia 1º de junho, em Londres. Nascida na França, Hélène Darroze faz parte da quarta geração de chefs que integraram o time de Alain Ducasse no prestigiado Le Louis 15, em Mônaco.

