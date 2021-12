O youtuber Caio Novaes, que comanda o canal de culinária Ana Maria Brogui, acaba de lançar o livro Faça Você Mesmo! com as 100 receitas mais acessadas que vem de pratos famosos de restaurantes.

Mesa posta: Ana Maria Brogui

Exposição de mesas natalinas

O Museu Carlos Costa Pinto inaugura a exposição Arte nas Mesas de Natal, que acontece até o dia 19 de dezembro

Vagão Delírio

A Torta Delírio, empresa baiana de doces artesanais, inaugurou um novo ponto de vendas no Shopping Barra. O Vagão Delírio oferece doces crocantes e o tradicional sequilho, carro-chefe da marca.

Delícias na Fenagro

Para além da exposição de animais e campeonatos, a 29ª Fenagro, que acontece até domingo no Parque de Exposições, também oferece um cardápio rico em delícias produzidas em várias regiões da Bahia. Na praça gastronômica, há 16 stands de iguarias como maniçoba, ostras, pratos a base de bode e a famosa linguiça de tilápia. Além disso, tem a VII Feira Baiana da Agricultura Familiar, Economia Solidária e Reforma Agrária, com novidades como a cerveja de umbu, licuri caramelizado e chope de cacau, entre outras coisas.

Botecagem

No dia 11 de dezembro, bares paulistanos se reúnem para lançar o festival gastronômico Botecagem, fruto da união de icônicos bares da capital e que promete receber amantes da “cultura de boteco” . Com música ao vivo e DJs, das 13h às 22h, o público poderá se deliciar com os petiscos vendidos em porções diferenciadas, dos bares Brexó Bar & Cozinha, Vaca Véia, Galinheiro Grill, Gràcia Bar, Zé Gordo, Dedo de Moça e Blá Bar, que podem ser acompanhados das cervejas geladas Original, Serra Malte e Adriática.

