Mesa posta: Amado comemora dez anos com jantar especial

O Amado comemora dez anos com um jantar especial de lançamento do menu Primavera/Verão, nesta quinta-feira, 27, a partir das 20h30, com reserva obrigatória. A harmonização ficará a cargo do sommelier do Grupo Fasano, Manoel Beato, autor do livro Guia de Vinhos Larrousse.

Itacaré

De 1º a 17 de dezembro, acontece a terceira edição do Festival Gastronômico Sabores de Itacaré. O evento, cujo tema será Gastronomia de Raiz, terá como uma de suas principais novidades a produção da agricultura familiar na composição dos pratos. Mais de 10 mil pessoas são esperadas. E 35 restaurantes já confirmaram presença.

Cultura cervejeira

O Empório da Cerveja aproveita o clima de Oktoberfest e lança o Clube Desbravadores, para quem gosta de apreciar uma boa “loirinha”. O clube contará com dois rótulos mensais, com as opções de 2 e 4 garrafas, nos valores de R$ 29,90 e R$ 56,90.

Restaurante Week

A nona edição será de 31 (segunda) a 20 de novembro, em nove restaurantes da cidade. Almoço a R$ 43,90 e jantar por R$ 53,90.

