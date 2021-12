Mesa Posta: 10 anos do Oui com jantares especiais

Estão abertas as reservas para os jantares especiais que o chef francês Marc Le Dantec comanda durante curta temporada em Salvador. Ele aporta no Oui nos dias 14, 15 e 16, com um menu criado exclusivamente para celebrar os 10 anos do restaurante. O cardápio, focado na cozinha contemporânea francesa, destaca pratos como fricassée de vieiras e camarões, com risoto de grãos e emulsão de nozes e champanhe; e coelho "alla sarda", com fruto do caju e papardelle. Uma pera pochée com calda de chocolate e sorvete de creme vem de sobremesa. O jantar custa R$ 130 por pessoa, com bebidas à parte. Reservas: 3321-4765.

Noite do rösti

Nesta sexta-feira, 10, a Tomate Pizzaria, na Pituba, ganha uma noite especialmente dedicada ao rösti, a partir das 19h. O prato de origem suíça feito à base de batatas ganha diversas versões e recheios pelas mãos da chef Vera Bittencourt.

Chandon Week

Segue até dia 19 o projeto Chandon Week, criado pela marca para divulgar suas quatro variedades de espumante. Em Salvador, participam Café do Forte, Bistrot du Vin, DAS Restaurante e Ferreiro Café, com preços especiais.

Malbec Day

A Paula Gaya Importadora promove degustação de linha exclusiva da Penedo Borges, nesta terça, a partir das 18h, no hotel Vila Galé, em Ondina. A ação acontece em torno do Malbec Day, que acontece oficialmente no dia 17.

