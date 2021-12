Mesa ao Vivo Bahia propõe Disneylândia gastronômica

Segmento que atrai cada vez mais adeptos e investimento, a gastronomia local pode muito bem estar diante de um divisor de águas no evento Mesa ao Vivo Bahia, que acontece na Casa do Comércio entre os dias 31 de março e 2 de abril.

Fruto de uma parceria entre a revista especializada Prazeres da Mesa e o Senac - Bahia, o Mesa ao Vivo já acontece há mais de dez anos em São Paulo e outras capitais brasileiras - e agora chega a Salvador.

"A ideia do Mesa ao Vivo é fazer uma edição da revista Prazeres da Mesa na presença do público", conta Georges Schnyder, um dos organizadores do evento e sócio da revista.

"Em vez de irmos aos restaurantes deste ou daquele chef, chamamos todos eles ao evento e fazemos a revista lá. Estarão lá nossos repórteres, produtores, fotógrafos - toda a equipe para montar a revista aí na Bahia. Essa edição especial será encartada na edição de junho e distribuída para todo o Brasil", detalha Georges.

"É como se fosse uma Disneylândia da gastronomia, com vários workshops, aulas, palestras, degustações, jantares magnos - tudo ao mesmo tempo. Não dá para fazer tudo. Você se inscreve e segue sua afinidade, monta sua própria programação", aconselha.

Todas essas atividades deverão partir de um tema comum, que é Do coco ao dendê: traços de nossas origens.

"O tema perpassa toda a edição da revista e os chefs são convidados a atender a ele. Por isso convidamos o público para ver o jornalismo gastronômico ao vivo: como as fotos são feitas, como as matérias são apuradas. Você pode até participar da matéria em si, dando sua opinião", conta Georges.



Inserção

Com a presença de chefs badalados da Bahia e do Brasil, o Mesa ao Vivo tem sido visto como um momento definitivo de inserção do segmento no circuito nacional.

"A gente quer propagar não só a culinária local, mas a própria cultura gastronômica, manter vivas as tradições e mostrar que a comida baiana pode ser também uma fonte de turismo, que as pessoas podem ir a Salvador atraídas também pela sua culinária", diz Ricardo Castilho, também sócio da revista.

A visão de Ricardo é amplamente compartilhada por chefs locais e pelo Senac. "Este evento é um momento histórico e uma grande alegria", acredita a chef Tereza Paim.

"A gente precisa desse movimento, dessa ressonância. Tanta gente viaja pra comer! Precisamos, queremos entrar nesse circuito", acrescenta.

Do lado do Senac, a diretora Marina Almeida chama a atenção para a grande oportunidade que o evento dá para profissionais e estudantes da área: "A finalidade é abrir um espaço no segmento para chefs, professores, estudantes e pessoas com interesse em ampliar seus conhecimentos com grandes nomes da gastronomia", diz.

"Até porque as inscrições estão com valores camaradas: no primeiro dia é R$ 50. Nos outros dois dias é R$ 60. Se pegar os dois, tem 20% de redução, 50% para estudantes", avisa.

Sucesso absoluto na edição do evento realizada em novembro último na cidade do Porto, em Portugal - foi aplaudido de pé, segundo Ricardo Castilho -, o chef Beto Pimentel (Paraíso Tropical) diz considerar o Mesa Ao Vivo "um dos melhores eventos gastronômicos da América do Sul. No Brasil, sei que é o melhor disparado".

"A Bahia já é uma grande potência gastronômica. O Mesa ao Vivo em parceria com o Senac traz novas perspectivas e mostra nosso potencial, que já é reconhecido. Só não é divulgado", acredita o chef Elmo Alves, instrutor do Senac.

"A ideia é fazer o Mesa ao Vivo Bahia todo ano. Vamos unir as pessoas da gastronomia e, com isso, que elas vejam a força que têm para fazer mudanças no cenário", conclui Castilho.

adblock ativo