Massas artesanais ganham espaço em Salvador

Na culinária artesanal italiana é imprescindível meter a mão na massa para preparar espaguetes, nhoques, fettuccine e lasanhas como manda a tradição. Mas isso não quer dizer que as mãos em questão sejam suas.

Com um telefonema ou passada rápida em um centro gourmet, dá para fugir do macarrão instantâneo e ter à mesa (ou na geladeira) uma variedade de massas artesanais, secas, frescas, congeladas, sem glúten ou lactose, além de molhos tradicionais ou contemporâneos.

Também pode-se encomendar pratos completos, como se tivessem saído de restaurantes especializados ou cozinhas das mammas italianas. As opções vêm em formato individual, para casais ou aquele almoço de domingo da família inteira, tudo feito sob medida ao gosto do freguês.

Trabalhar neste esquema foi a solução encontrada pela chef Anapaula Della Piazza quando a família resolveu, em busca de mais qualidade de vida, fechar o tradicional Volare Ristorante, no Canela, em 2012. Ela fez o caminho inverso da maioria das banqueteiras, que começam atendendo em casa e depois montam um restaurante.

"Trabalhamos na área por mais de 50 anos, cinco gerações frequentavam o restaurante. Os clientes diziam que iam ficar órfãos, por isso resolvi continuar a produção artesanal", afirma Anapaula, que também é especialista em gastronomia internacional e atua como chef em domicílio.

No Volare Artesanale, o cliente liga com dois dias de antecedência e encomenda as receitas que estão na família Dalla Piazza há mais de cem anos.

"A experiência com restaurante e ensino garante a segurança alimentar da hora que compro produtos até o momento em que entrego na casa do cliente em uma cesta térmica", explica a chef, cuja produção segue uma cartilha rigorosa, que inclui embalagens apropriadas e tabelas nutricionais. Sem conservantes, os produtos têm três meses de validade e são servidos com perfume e sabor equivalente aos que são feitos na hora.



Itália à baiana

A baiana Tânia Paes conheceu e se apaixonou pela gastronomia italiana autêntica em Itiruçu, onde italianos de uma colônia vendiam suas massas artesanais. "Nos mudamos para Salvador e meus filhos não queriam comer massas industrializadas. Tive que ligar para uma amiga que era casada com um italiano e pedir que me ensinasse", conta a professora aposentada.

Não demorou muito para amigos e familiares pedirem que ela preparasse os pratos italianos. "Nos fins de semana tinham uns dez pirex na minha portaria com os ingredientes para eu fazer as receitas. Aí eu vi que alguma coisa estava acontecendo".

Com 30 anos de experiência na cozinha, Tânia entrou na faculdade de gastronomia aos 58 anos. Depois de formada, criou a marca Al D'Guste, com a qual aceita encomendas de massas e molhos e também de pratos prontos, congelados ou para serem servidos imediatamente.

Apesar de ser entusiasta da culinária italiana, ela também inventa receitas à baiana. "Todo mundo adora a lasanha de lagosta com molho misto (bechamel e ao sugo) e o fagoto, um pacote de massa amarradinho, recheado com bacalhau", diz.

De olho na pequena oferta de massas italianas artesanais na cidade, a também baiana Rosana Lins criou em 2012 a La Mássima, fábrica voltada ao atacado.

Devido à grande procura do varejo, a La Mássima ganhou duas lojas gourmet (na Garibaldi e na Barra) que vendem os produtos da marca a varejo e funcionam como restaurante.

"A produção não tem conservantes e é feita com máquinas de bronze, que garantem uma massa mais leve e fina, muito bem recheada", conta Rosana.

Nas prateleiras, o cliente tem à disposição uma variedade de massas e molhos. Também podem optar pela entrega programada ou contratar o serviço especializado em eventos.

"A massa é universal e o sabor italiano foi se adaptando ao gosto dos brasileiros de diferentes regiões", afirma Rosana.

"Além de termos o tradicional, criamos bastante. Tem boa aceitação o molho cremoso de limão e o de champagne, à base da bebida e de uvas verdes. Isso exige muita pesquisa de ingredientes e teste de produtos. Para o dia das mães, vamos lançar o nhoque de quiçare ao molho de camarão".

