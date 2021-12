Marcas baianas investem no conceito gourmet do Panetone

Nas tradições de Natal, rivalizando com o peru e o bom velhinho, um elemento não fica de fora: o panetone. Seja com frutas ou chocolate, as opções da iguaria aparecem bem antes de dezembro começar. Com os festejos natalinos cada vez mais próximos, marcas locais embarcam no conceito gourmet para criar panetones personalizados.

Para dar vida a um produto original, a Sabor de Chocolate, o Açucareiros e a Dilícia de Brownie juntaram forças, depois de terem se encontrado nas edições d'A Feira da Cidade. Assim, incrementaram o pão doce com recheio de crème brûlée e brownie, e cobertura com chocolate nobre.

Como ficavam em stands próximos e um apreciava o trabalho dos outros, surgiu a ideia de montar um produto com todos os doces. "A gente resolveu colocar todas essas gostosuras em um panetone só", explica Tomás Villarpando, da Açucareiros, que fornece o crème brûlée para o produto.

"Esse é o primeiro ano que a gente está trabalhando junto", comenta Mirian Antas, da Sabor de Chocolate. "Um divulga o trabalho do outro", complementa Tomás.

Para a estreia do panetone em parceria, são lançadas duas linhas, ambas com a tradicional massa leve, que a equipe compra pronta: o mini, por R$ 16, e o grande, por R$ 60. Para todas as linhas, os mesmos recheio e cobertura, com a opção de frutas cristalizadas ou chocotone, além de decoração com bombons pelo acréscimo de R$ 10.

De acordo com Mirian, a ideia era que o produto fosse ainda mais decorado. "Esse ano de crise está mais complicado", comenta ela, que trabalha com doces há cerca de 20 anos. "As pessoas estão com muito medo".

Para aproveitar todo o material utilizado na confecção do doce, eles preparam também o Panetone de Pote, que, por R$ 25, traz o que a equipe tira da massa tradicional para fazer uma unidade, junto com o recheio de crème brûlée e brownie. "Panetone é o carro-chefe do Natal. Todo mundo ama", afirma Vaneska Pinheiro, da Dilícia de Brownie.

Sem uma loja física para comercializar o produto, os panetones gourmet podem ser encomendados por meio das páginas das marcas no Facebook e no Instagram.

Negócio de família

Quem também aposta na ideia de um item personalizado é a Boloh Gourmet. Uma união entre Lara Galvão e suas tias, Meire e Rosário, a confeitaria tem como carro-chefe tortas e sequilhos por encomenda. "É uma coisa de família, sempre existiu", explica Lara. Há cerca de quatro meses, elas resolveram intensificar o negócio, criando páginas nas redes sociais e investindo em novos produtos.

Para o Natal, elas trazem um panetone todo montado pelo cliente. "O cliente escolhe tanto a massa do bolo quanto o recheio propriamente dito. Tem uma infinidade de tipos", explica Lara.

Em formato tradicional, a massa pode vir em sabores como limão, chocolate e bolo branco com frutas cristalizadas, com a base de sequilho. Para o recheio, opções de doce de leite, brigadeiro branco e morango. "A gente tenta trabalhar de forma muito personalizada". Sem custo adicional, a Boloh Gourmet permite complementos como nozes, frutas cristalizadas e pistache.

Em tamanho mini, o produto custa R$ 22 em embalagem tradicional e R$ 25 para presente. O grande, no valor de R$ 35, só está disponível em embalagem comum. A linha oferece um panetone no pote, por R$ 17, com sequilho, chocolate e brigadeiro branco.

As opções doces, no entanto, não são as únicas. Prova disso é o Panetone Salgado que Perini apresenta, assinado pelo chef Albert Vernedas.

"Aqui em Salvador são muito atípicos os produtos salgados na confeitaria", afirma o chef. Com o mesmo formato do produto tradicional, a versão da Perini mistura ingredientes como calabresa, queijo provolone, alecrim e salsa, com o sabor acentuado em uma massa fermentada, pelo valor de R$ 44,50 o quilo.

