Mandioca é escolhida como ingrediente base da 11ª edição do Tempero do Forte

Raiz que gera vários alimentos e está presente em quase todas as mesas dos brasileiros, a mandioca é o principal elemento do 11º Festival de Tempero do Forte, que acontece de 1º a 11 de dezembro, no Litoral Norte.

Costumeiramente em forma de farinha, beiju e bolo, a mandioca serve de base para os pratos diferenciados que participam do evento, preparados especialmente para o festival. Entre eles está o Sabor da Terra, que é feito com camarão empanado na tapioca, purê de aipim e saborizado com caldo de camarão, da chef local Heloísa Simões, que apresenta seu prato no restaurante Made in Bahia.

“A mandioca é tudo. Aqui não tem nenhuma criança que não conheça a mandioca. As pessoas comem farinha até com macarrão, com massa”, declara Heloísa, participante de quase todas as edições do festival.

A descoberta

Como um representante de olhar de fora, o chef português Jorge Mendes, do restaurante Tasca, é um dos convidados do Tempero do Forte. “A mandioca para mim é algo novo, porque eu sou ibérico”, declara. Apesar de morar há 34 anos no Brasil, só há cinco – mesmo período que mora na Bahia – ele cozinha.

“Morava em São Paulo, lá tem farinha, mas tem muito menos”, afirma. Diz ainda que foi por meio da proposta de participar do Festival do Forte que ele conheceu a mandioca, mas revela: “Já estou desenvolvendo uma moqueca de mandioca e umas cestinhas de mandioca assadas no forno”.

O último vai ser servido de entrada para o prato principal, que é o carré de cordeiro na tapioca, gratin de mandioquinha com crocante de pistache e glacê, no Restaurante Vila Gourmet do Sabor da Vila. O evento tem como curadora a chef baiana Tereza Paim, que assina o prato principal do jantar do Via dos Corais e dará aula na Cozinha Show.

O festival conta com mais dois chefs baianos, Beto Pimentel e Leila Carreiro; três paraibanos, Ana Cloris, Anita Pâtisserie e Marcelo Pinheiro; e um pernambucano, Claudemir Barros.

