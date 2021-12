Lojas de Salvador investem na qualidade dos ingredientes

Pão quentinho, carne suculenta e aquele queijo cheddar que derrete em todas as direções. Tem dias em que um hambúrguer é necessário. O prato, em frequência associado às redes de fast-food, não escapa às tendências da gourmetização.

No sábado, 28, é celebrado o Dia Mundial da iguaria. E, em Salvador, diversos restaurantes e bistrôs especializados apresentam opções para quem deseja mais do que a combinação de carne, alface e queijo no pão - um conceito que alia gastronomia artesanal com ingredientes frescos.

"O hambúrguer é uma coisa muito boa porque é uma refeição rápida e saborosa", define Djalma Reis, um dos donos do Eddie Fine Burgers. Com unidades na Pituba e no Shopping Barra, a marca traz o sanduíche Eddie como carro-chefe.

Mas, além da opção tradicional, lanches de salmão e fumeiro são destaque no cardápio. "A carne de fumeiro é muito forte no Nordeste. O baiano gosta muito", salienta.

A linha de hambúrgueres incomuns também é preferência no Coz2 Garage Co. A marca, que inaugurou sua loja fixa na última terça-feira, 24, no Rio Vermelho, traz entre seus 16 pratos o Coz2 Burger, uma combinação, feita inteiramente pelos chefs Camila Crichigno e Rafael Stavale, baseada na carne de costela.

"Nosso hambúrguer nunca foi muito tradicional, tem identidade própria", conta Camila. "O gourmet perdeu o sentido. A ideia do hambúrguer é que ele seja suculento".

Há, no entanto, uma preocupação relacionada à procedência dos ingredientes. "A história do hambúrguer não saudável tem a ver com produtos industrializados. Nossa preocupação com a saúde está atrelada à qualidade dos produtos".

A preferência por componentes mais exclusivos também é o que norteia a Bravo Burger & Beer. "O que penso é trazer a gastronomia para dentro de um sanduíche", define o chef Rafael Zacarias. Com o Bravo Burger como prato principal, ele usa elementos como queijo do reino mineiro ao invés do costumeiro cheddar e carne do red angus.

"O cheddar inglês é um queijo muito caro no Brasil. A alternativa é aquela massa amarela que a gente não sabe o que vai causar para o corpo. Se for para usar queijo, vou usar um de verdade", pontua. "Temos que transformar o fast-food, o máximo possível, no saudável. Não gosto de fazer aquele hambúrguer monstro em que vou entupir as veias do meu cliente".

Versão saudável

Na perspectiva de um hambúrguer longe do tradicional, o restaurante Saúde Brasil propôs um prato mais nutritivo, composto por ingredientes orgânicos.

Sem pão, o Burger Saúde Brasil apresenta dois hambúrgueres de quinioa, shitaki e ervas com recheio de vegetais grelhados e cebola caramelizada, trocando a batata frita por salada crua de alface e tomate. "Idealizei ele com quinoa e coloquei um pouco de pasta de amendoim para dar liga. Mas o que dá o sabor mesmo é o shimeji", diz a chef Vera Oliveira.

"Essa tendência de se preocupar com a alimentação traz a hamburgueria artesanal", opina Karine Beck, nutricionista e doutoranda do programa de pós-graduação em Alimentos, Nutrição e Saúde da Escola de Nutrição da Ufba.

"Você sabe que é saboroso e vai ter um valor nutricional um pouco melhor do que o hambúrguer de fast food. Minha preocupação é o acompanhamento", pondera. "Precisamos rever algumas coisas e dar opções aos clientes".

