Livro reúne receitas tradicionais do norte do Líbano

Duas amigas de infância libanesas se separaram quando suas famílias imigraram para o Brasil. Era meados do século 19 e elas integravam a estatística dos muitos camponeses que fugiam de um país devastado por guerras.

Mahassen Yazbek e Salma Abrahão só se reencontraram anos mais tarde, quando seus filhos, Rada e Talib, se casaram. Com a família refeita e ampliada, elas ganharam nova motivação para fazer o que sempre fizeram bem: cozinhar para os seus.

A biografia dessas duas mulheres - que morreram em 2001 e 2007, respectivamente - está registrada na segunda edição do livro Receitas Árabes Tradicionais, que acaba de ser lançado pela editora carioca Revan.

Norte do Líbano

A publicação reúne mais de 100 receitas, organizadas em 13 diferentes categorias que retratam especialmente a cultura alimentar da região norte do Líbano. Saladas, coalhadas, arroz, sopas, carnes, massas e doces estão entre elas.

É curioso notar a variedade de preparações. O quibe, por exemplo, conhecido pela maioria das pessoas apenas em sua versão clássica, aparece com seis possibilidades, do cru ao de peixe.

A coalhada também surge versátil, incrementada com hortelã ou trigo. Ou, ainda, servindo de recheio para pastel e abobrinha.

Herança afetiva

Muitas receitas deixam clara a herança afetiva que permeia os hábitos alimentares do povo árabe, como o "arroz com repolho à moda da mamãe", dedicado a Marta Ibrahim Bitar, mãe de Salma.

Referência semelhante está no capítulo dedicado aos doces, cujas receitas não estavam registradas na primeira edição do livro, lançada em 1996.

Como as cozinheiras faleceram antes que a nova edição ficasse ponta, sem deixar nada por escrito, os editores contaram com a colaboração de suas filhas e netas, que resgataram as receitas na memória.

Antes, porém, o leitor é apresentado aos principais ingredientes, temperos e especiarias utilizados na cozinha árabe. A lista inclui itens como alcaravia, água de rosas, anis, cardamomo, cominho, pimenta síria, zaatar.

Nesse momento aparece uma recomendação a ser observada: "Os árabes usam só temperos com bastante moderação. Ele serve para perfumar ou condimentar o prato sem fazer desaparecer o que para eles é o principal, o sabor dos alimentos".

Mapas e histórias

A parte introdutória do livro também traz informações interessantes sobre o contexto histórico que culminou na afluência de imigrantes árabes ao Brasil.

Ó leitor também encontra mapas, um resumo da história do Líbano e curiosidades sobre a origem da cozinha árabe. Sabia que o charuto de uva teve sua presença documentada primeiro na antiga Pérsia e foi levado para os países árabes pelos muçulmanos?

A única coisa ausente são as fotografias deslumbrantes que enchem os olhos de quem folheia um livro gourmet. Em vez disso, há lindos desenhos em preto e branco assinados pelo artista Cesare Biseo, que ajudam a incrementar a viagem ao passado.

