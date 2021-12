Livro reúne receitas e histórias que destacam a sopa

Há cerca de sete anos, o fim de um casamento e uma conta bancária no vermelho deram uma sacudida na vida da jornalista paulista Lizandra Magon de Almeida. Mas ela optou por obedecer à sabedoria popular que aconselha a fazer do limão uma limonada.

No caso dela, a volta por cima não veio na forma de um copo de suco, mas sim de um prato de sopa. Mandioquinha com alho poró e abóbora com gengibre foram os primeiros sabores que ela fez para receber os amigos em casa, numa época em que a má fase recomendava reclusão.

Uma amiga que curtiu a ideia sugeriu à cozinheira de ocasião que produzisse uma nova leva para servir numa festa. De concha em concha, as preparações foram conquistando mais amigos e amigos dos amigos, apostando na linha comfort food. Não demorou muito até virar um pequeno negócio.

Receita com história

"Comecei a pesquisar muito sobre alimentação saudável e testar com os amigos. Em pouco tempo eu já estava vendendo as sopas congeladas em potinhos", lembra a autora, que aproveitou a chegada do inverno para investir na nova fonte de renda.

A empreitada durou cerca de dois anos. Com a grana levantada, era o momento de se dar um presente: um mês de estudos em Buenos Aires, na Argentina. De volta a São Paulo, toda aquela história parecia pedir um registro.

O resultado foi A Vida é Sopa! - Receitas e histórias para o corpo e a alma, lançado pela Pólen Livros, editora da própria autora.

"A sugestão veio de uma amiga designer, Marta Teixeira, que queria fazer um projeto de gastronomia. Também fiquei entusiasmada porque é raro encontrarmos bons livros de receita totalmente produzidos no Brasil. Os que existem geralmente são de chefs muito famosos ou apenas traduzidos para o português", avalia.

O livro reúne 17 receitas de sopas e caldos saudáveis, com direito a imagens apetitosas clicadas pelo fotógrafo Paulinho de Jesus. Também estão lá curiosidades e histórias que giram em torno da sopa.

Uma delas faz referência a Mafalda, personagem do cartunista Quino, que simplesmente detesta o prato. "Segundo o autor, a sopa era uma metáfora da ditadura argentina", lembra. Outro tópico traz à tona a história da famosa sopa Campbell's, que virou ícone da cultura pop pelas mãos de Andy Warhol.

Com calma e cuidado

Facilitou a vida de Lizandra o fato de já trazer no DNA a influência de duas avós - uma italiana, outra baiana - que lhe ensinaram desde cedo o valor do bem comer. "Tudo na família, na alegria ou na tristeza, acontecia sempre em volta da mesa", brinca a jornalista.

Mas com a experiência que culminou no livro, ela aprendeu um pouco mais. "No dia a dia parece que a gente não assimila bem as coisas, é tudo muito vertiginoso. Na cozinha você precisa se concentrar, pensar melhor no processo. Isso me ajudou em outros aspectos da vida. A organizar o pensamento e fazer as coisas com mais calma e cuidado".

adblock ativo