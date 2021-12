Livro investiga mundo da comida industrializada

A leitura pode até não ser tão descontraída quanto um romance. Mas tem importância fundamental para quem pretende se aprofundar no estudo da cultura alimentar do mundo contemporâneo.

Sal, Açúcar, Gordura: Como a Indústria Alimentícia Nos Fisgou traz uma pesquisa do jornalista Michael Moss, em forma de livro-reportagem, que denuncia a indústria alimentícia e identifica como crítico seu atual momento.

Para isso, o autor compartilha com o leitor o que se passa dentro de laboratórios, salas de reunião e departamentos de marketing de grandes empresas. A intenção é mostrar como os alimentos que costumamos encontrar nas prateleiras do supermercado são projetados para "escravizar" o consumidor.

"Vim a descobrir que um dos aspectos mais intrigantes e perturbadores do papel do sal, do açúcar e da gordura nos alimentos processados é a forma pela qual a indústria, na tentativa de aumentar a atratividade dos produtos, procurou alterar sua forma e estrutura física", conta o autor.

