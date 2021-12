Kesha acusa produtor musical de abuso em guerra de processos

A cantora pop Kesha e o produtor musical Dr. Luke desencadearam uma guerra de processos nesta terça-feira, trocando acusações de abuso e extorsão. A intérprete da canção "Die Young" disse que quer romper seu contrato de gravação com o famoso produtor.

Kesha, de 27 anos, cujo nome verdadeiro é Kesha Sebert, acusou Dr. Luke de abuso sexual, físico, verbal e emocional em uma ação civil apresentada ao Tribunal Superior de Los Angeles.

O processo imputa a Dr. Luke, cujo nome verdadeiro é Lukasz Gottwald, ter forçado Kesha a "usar drogas e álcool para se aproveitar sexualmente dela enquanto estava intoxicada".

O produtor de 41 anos, responsável por sucessos de cantoras como Katy Perry e Miley Cyrus, reagiu com sua própria ação civil no Supremo Tribunal do Estado de Nova York acusando Kesha e sua mãe, Pebe Sebert, de difamação e de violação e interferência contratuais.

O processo culpa ambas por orquestrarem uma campanha para publicar "acusações falsas e chocantes" contra Dr. Luke como forma de induzi-lo a liberá-la de seu contrato.

Kesha, que chegou ao topo das paradas norte-americanas com "Tik Tok" e "We R Who We R", que Dr. Luke ajudou a compor e produzir, tem um contrato de gravação com a produtora e a gravadora de Dr. Luke desde 2005.

O processo de Kesha também acusa o produtor de ameaçar sua carreira caso ela contasse sobre seus supostos abusos a alguém, entre outras acusações bombásticas sobre a vida pessoal de Dr. Luke.

