Kadu Barros promove aula de gastronomia em universidade de Salvador

O chefe Kadu Barros estará pela primeira vez em Salvador, onde realizará nesta sexta-feira, 24, uma aula de culinária no prédio gastronômico do Centro Universitário Estácio da Bahia/Fib, no bairro do Stiep.

Durante o evento será montada um bancada para apresentação dos trabalhos de Kadu, que é também o inventor da coxinha de brigadeiro. A previsão é que, após essa aula, outros profissionais desse segmento promovam outros eventos na capital baiana.

