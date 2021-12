Jornalista baiana lança coluna sobre cultura e gastronomia

Mais do que conhecer sabores e modos de preparar pratos da nossa culinária, a jornalista baiana Isabel Oliveira apresenta, a partir deste mês, em sua nova coluna Histórias & Sabores no Portal A Tarde, do Grupo A TARDE, a cultura e as curiosidades por trás de pratos que fazem parte de nossa cultura e memória.

Num formato híbrido, a coluna será apresentada, todos os sábados, tanto em forma de crônica quanto de reportagem, ou ainda, mista, em um projeto multimídia com fotos, vídeos e links, a depender de como o assunto se desenvolva.

Na apresentação dos pratos culinários ela convida o leitor para um passeio pelos saberes tradicionais ou contemporâneos, costumes, relatos, depoimentos e uma imensa gama de informações de grandes histórias por trás de uma deliciosa iguaria. E ao final, sempre apresenta a receita, para que o leitor possa degustar com muito mais propriedade a iguaria apresentada em todas as suas dimensões.

Pesquisar, escrever, relatar, contar histórias, ilustrar esse fascínio e, por que não dizer, ressaltar o papel social e cultural que a gastronomia representa é uma proposta mais que contemporânea que a jornalista traz para os leitores do Jornal A TARDE.

"A ideia é trazer um pouco da história daquilo que estamos apresentando. E isso passa por relatos e questões sociais, afinal história é cultura e ela reflete a questão social de um povo, e isso nos traz muitas histórias interessantes para falar sobre o que estamos comendo", afirmou a jornalista

Histórias & Sabores é um convite a um passeio cultural. Parte da ideia de que comida não é só comida. Também é diversão e arte. Também é cultura e informação. As receitas apresentadas por convidados da colunista ganham mais sabor e significado.

Caruru

Na primeira matéria a jornalista traz informações sobre o bredo, uma Planta Alimentícia não Convencional (Panc) muito usada no interior baiano e em muitos estados brasileiros, que nasce nas calçadas e muitos quintais. Considerada erva daninha, ela passa despercebida por muita gente. A planta também é conhecida pelo nome caruru e citada securlarmente nos livros de grandes histórias da alimentação, em todo país. A matéria é, portanto, um passeio pela história baiana e do Brasil.

