Jantar harmonizado com cervejas acontece neste final de semana

Será realizado nos dias 16 e 17 de novembro o Canaã Belgian Weekend. O evento reúne um jantar e um brunch harmonizados com cervejas especiais. Os encontro acontecerá no Pub da Canaã Boutique de Carnes, localizado na Pituba, na sexta-feira, às 19h30, e no sábado, às 10h.

O menu do Belgian Weeken é elaborado pela chef Manuela Ribeiro. Ele é constituído por entradas, pratos principais e sobremesas. Os produtos vão desde a Galinha ao Molho Pardo, até ao Carbonade Flamande. Os pratos serão harmonizados com cerveja importada indicada pelo sommelier Victor Carvalho. Entre as bebidas, estão as produzidas com infusão de chá verde, jasmin e também as envelhecidas em barris de vinho do porto.

Os ingressos possuem os valores de R$ 180 e R$ 120, para o jantar e brunch, respectivamente. As entradas podem ser adquiridas através da plataforma Sympla, que possui um acréscimo de 10% de taxa online. Com vagas limitadas, o acesso é restrito para maiores de 18 anos.

adblock ativo