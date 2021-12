Jamie Oliver ensina novas receitas que unem sabor e economia

A arte de cozinhar é um ritual: envolve um processo que vai desde comprar os alimentos, passando pela forma de armazená-los e organizá-los até, finalmente, o preparo do prato.

Buscando facilitar a vida cotidiana do cozinheiro e possibilitar que cada etapa deste processo seja feita de forma inteligente e econômica, o chef britânico Jamie Oliver lançou seu novo livro Economize com Jamie - Compre Bem, Cozinhe Melhor e Desperdice Menos.

Na publicação, que promete ser mais um best-seller do autor, assim como os anteriores Revolução na Cozinha e 30 Minutos e Pronto, ele apresenta 120 receitas práticas e baratas divididas entre vegetarianas, de frango, carne bovina, carne de porco, cordeiro e peixe.

Segundo o autor, seus leitores pediram o livro através das redes sociais. "As pessoas desejam pratos deliciosos, excitantes e que não pesem no bolso. Se nós olharmos para a história, veremos que a melhor comida do mundo sempre surgiu em comunidades que sofriam grande pressão financeira", escreveu o chef na introdução do livro.

Para ele, comprar bem significa explorar supermercados, açougues, feiras, peixarias e mercadinhos de bairro, possivelmente estabelecendo uma relação pessoal com aqueles que estão diretamente ligadas ao alimento, como o verdureiro, o açogueiro e o peixeiro. Assim é possível encontrar ingredientes baratos e de qualidade.

A cada página, ele mostra como cozinhar melhor é aproveitar os alimentos de forma sustentável e saudável. Fazer um grande frango assado no domingo, por exemplo, deixa sobras que podem ser utilizadas em receitas simples e criativas ao longo da semana.

Para desperdiçar menos, Oliver também sugere que o cozinheiro aproveite ao máximo o que tem em casa, fazendo possíveis adaptações e substituindo ingredientes. Na primeira parte do livro, Ele dá dicas sobre como organizar o freezer, a geladeira e a despensa, indicando o que não pode faltar.

Adaptações

Para testar as receitas propostas no livro, a reportagem de A TARDE colocou a mão na massa e preparou um Rotolo de Abóbora e Espinafre (pág. 34).

Escolhemos o prato considerando dados que acompanham todas as receitas: a quantidade (serve de 4 a 6 pessoas), o tempo de preparo (2h20) e o número de calorias (430).

Trata-se de um enrolado de abóbora, espinafre e queijo, envolvido por uma fina massa fresca (pode ser pronta ou preparada em casa), levado ao forno com molho de tomate.

De acordo com os conselhos do chef, foi necessário adaptar alguns ingredientes para o cenário brasileiro. Substituímos o espinafre congelado por espinafre fresco e o queijo feta pelo bom e velho coalho, cortado em pequenos pedaços. O toque especial foram os temperos: noz moscada ralada, pimenta, bastante alho e cebola.

O prato saiu a R$ 23, servindo bem a quatro pessoas. Para acompanhar, também preparamos a Salada Arco-íris, feita com cuscuz marroquino, pão pita torrado, pepino, cebola roxa, cenoura, beterraba, gergelim e ricota (pág. 24).

O livro traz uma variedade de combinações que incentiva o leitor a experimentar com os ingredientes disponíveis. O resultado é sempre uma surpresa.

