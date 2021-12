Itacaré realiza festival gastronômico em julho

Quando falamos em Itacaré logo fazemos relação com suas praias lindas e paradisíacas. Mas a cidade localizada no litoral Sul da Bahia, a 422 km de Salvador, atraí também pelo paladar. Do dia 13 a 23 de julho, acontece a 4ª edição do Festival Gastronômico Sabores de Itacaré.

O evento envolve 30 restaurantes da cidade com uma programação cultural cheia de atrações. Todos os pratos disponíveis para degustação serão feitos à base de produtos cultivados na região. Os preços promocionais irão variar de R$ 7 a R$ 55 e estão divididos em cinco categorias: Prato Principal, Petisco, Lanche, Sobremesa e Drinque.

"A proposta é a gente inovar, diversificar a oferta turística, agregar o roteiro gastronômico ao segmento sol e praia. Assim vamos integrar a economia e potencializar a gastronomia local", afirma Júlio Oliveira, secretário municipal de Turismo, organizador do evento.

Gastronomia de raíz

O festival gastronômico de Itacaré tem um diferencial, todos os produtos agrícolas utilizados na produção das comidas e bebidas são produzidos por pequenos agricultores rurais do município.

De acordo com Júlio Oliveira, o objetivo é promover os temperos, cheiros e sabores típicos da região. "O uso de produtos da agricultura familiar é um critério do festival. Assim projetamos melhor nossa culinária local e fortalecemos a nossa identidade gastronômica".

A chef de cozinha e agricultora familiar Joselice Pinto concorda com Oliveira e acrescenta: "o festival é um espaço de divulgação dos produtos que cultivamos em nossas propriedades. Nossa produção é orgânica, limpa e sem uso de agrotóxicos. São alimentos de qualidade. Essa relação com a agricultura familiar é importante demais e um dos grandes diferenciais do festival".

Joselice ministrará uma aula show no evento e apresentará ao público um bobó de camarão, preparado com polpa de coco verde. "O bobo é o carro chefe do restaurante. Os ingredientes do prato – coco, dendê e pimenta – são todos colhidos no meu quintal. Faço isso todos os dias logo cedo", frisou a chef do restaurante Sabores da Terra.

Além de chefs locais, o Sabores de Itacaré receberá gastrônomos renomados na programação da Cozinha Show, proporcionando uma interação entre profissionais e público presente. Entre alguns nomes estão Leonardo Roncon, paulista de Santo André, apresentador do programa Chefs em Ação, do Canal Sony; Marcos Oliveira, natural de Itacaré e atualmente comanda o Restaurante Capim Santo, em São Paulo; Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, do restaurante Origem, em Salvador.

Outro espaço do festival é o Festas do Chef, que contará com apresentações ao vivo das receitas dos estabelecimentos. Após cada preparo o público é convidado a degustar o prato.

A programação cultural contará com uma homenagem ao jazz, com apresentações de nomes consagrados do ritmo na Bahia como Laurent Rivemales Trio, Beatles 'N' Jazz e Vanessa Melo. O festival também dá oportunidade aos artistas da terra como: Ronara Criola, Zalela e Rômulo Mocotó.

A orla de Itacaré será ocupada pela Feira do Agricultor com produtos da agricultura familiar. Os artesãos locais irão expor seus produtos na Feira do Artesanato.

Toda a programação cultural é gratuita. Mais de dez mil pessoas são esperadas nos 11 dias de festival.

