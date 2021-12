Internet pega fogo com duelo das moquecas

Falar sobre moqueca é coisa séria na Bahia. A iguaria é um dos principais pratos da gastronomia local. Agora, falar sobre moqueca e ainda dizer que possui a melhor receita desse prato é coisa seríssima. Tão séria que pode virar briga. Ou melhor, duelo. E virou: o #DueloDasMoquecas.

A disputa para saber se a melhor moqueca do Brasil é feita na Bahia ou no Espírito Santo tem apimentado as redes sociais. Por falar nisso, uma pimentinha vai bem com moqueca – a baiana, claro.

Tudo começou após o governo do Espírito Santo entrar na brincadeira do 'Logo eu" no Facebook, de forma audaciosa. Em seu perfil, o governo capixaba publicou: "Quis me ensinar a melhor receita de moqueca. Logo eu, Espírito Santo".

A @PrefSalvador e o @GovernoES lançaram a polêmica e agora queremos saber: qual é a melhor moqueca? Opine! — A TARDE (@atarde) 19 de janeiro de 2017

A Prefeitura de Salvador, claro, não deixou barato e rebateu a provocação: "Migo seu loco! Desculpa discordar, mas a melhor receita é a da Bahia. Moqueca sem dendê não é moqueca. Kkkk".

Não se compara a sopa com dendê e leite de coco da Bahia com a nossa moqueca com autêntico sabor de peixe. Já comi o que eles chamam de moqueca e não se compara à nossa.

O capixaba retrucou: "Miga sua loca! A gente adora opiniões, mas moqueca é capixaba, o resto é peixada". Foi o suficiente para a Prefeitura de Salvador desafiá-lo, propondo o #DueloDasMoquecas. Desafio aceito.

Se fosse de vocês, não iria precisar de sobrenome. Moqueca CAPIXABA: então não é moqueca. Quando a gente fala de moqueca não precisa acrescentar o 'baiana'.

Quituteira Dadá fica em cima do muro

A polêmica brincadeira pretende saber qual das duas iguarias, a baiana ou a capixaba, é a legítima moqueca brasileira. Está rolando até placar no Facebook e votação em sites na internet.

A principal diferença entre as versões baiana e capixaba está no fato de a primeira levar leite de coco e azeite de dendê e a segunda urucum. Daí vem o principal argumento da Prefeitura de Salvador e de usuários das redes sociais: moqueca sem dendê é ensopado.

"Aquele ensopadinho cheio de corante (colorau) que fazem no Espírito Santo... sem comentários!!!!", postou a usuária Cris Fonseca, no perfil da Prefeitura de Salvador. "Rapaz, já briguei tanto por aqui por causa dessa história. Hoje sou adepta do 'cada um come o que quiser, eu prefiro meu dendê!' Já viu moqueca com colorau? Oxi, se saia maluco!!!", comentou Sheila Líger, na mesma publicação.

Tem provocação de todo lado

Se os amantes da versão baiana dizem que a moqueca capixaba é ‘ensopado de peixe’, os concorrentes chamam a baiana de ‘peixada’. “Moqueca é capixaba, o resto é peixada! A original!”, publicou Carolina Borgo. A coisa é tão séria que, além do público, perfis de veículos de comunicação, restaurantes e outros estabelecimentos estão apimentando o debate. Um hotel de Salvador convidou o governo capixaba para provar a sua moqueca.

O Senac-BA também se pronunciou no Face: “Moqueca de verdade tem dendê! Entre neste desafio com a gente e vote na moqueca baiana”. No site da votação [novo.gazetaonline.com.br], a capixaba liderava com 63% dos votos contra 37% da baiana, até a noite de ontem. Participe da brincadeira!

