Ingredientes da Bahia, qualidade e certificação

Hoje quero abordar a necessidade de melhoria na qualidade e padrão de nossos produtos alimentícios artesanais, especificamente os de origem marinha.

É sabido que esta Baía de Todos os Santos é rica, muito rica em diversidade. Temos por aqui siris, caranguejos, ostras, sururu, aratu, chumbinho, preguari, mexilhões e uma infinidade de outros moluscos que fazem a riqueza da culinária do Recôncavo.

Até vieiras (de muito boa qualidade) encontramos por aqui; no entanto, estes produtos não são certificados e, a rigor, não podem ser utilizados em cozinhas comerciais.

Explico: todo produto de origem animal precisa ter uma certificação, um "selo" que pode ser municipal, estadual ou federal, a depender de onde será comercializado. É a lei. E por conta disso não poderemos servir essas iguarias para os turistas durante a Copa do Mundo Fifa 2014. Pois que a "tolerância" usual na comercialização desses produtos não existe quando o assunto é Fifa.

Este dilema nos aflige há muito tempo e cito o siri como exemplo. Quase todo o siri industrializado, no Brasil, não é siri, mas peixe misturado e não tem a qualidade de um siri catado artesanal.

Como conciliar qualidade e legalidade? Devo eu "catar" o siri em minha própria cozinha? Mas, ainda assim, não consigo comprá-lo com cerificação de origem. Aliás, nem peixe e camarões, só os de cativeiro.

As autoridades precisam solucionar este conflito. É preciso uma saída para esta sinuca de bico. Precisamos de mais qualidade e desejamos fazer parte da legalidade, equação atualmente impossível. Não podemos ter uma faca em nosso pescoço toda vez que desejamos usar o que o Recôncavo tem de melhor.

A Secretaria de Agricultura em sintonia com o Ministério Federal tem desenvolvido um excelente trabalho de qualificação de comunidades produtoras, incentivando a criação de Cooperativas, de programas de treinamento e mesmo de incentivo e apoio à comercialização através de programas como o de Agricultura Familiar.

Mas no caso da proteína animal, o que fazer? Principalmente a proteína oriunda do mar e de mangues. A carne bovina, suína, caprina, são mais facilmente reguladas e controladas porque existem os abatedouros e sobre eles são feitas as fiscalizações, mas no caso de produtos marinhos....

E o problema não se restringe à "legalidade" desta comercialização, mas também à qualidade e sanidade do produto ofertado. É preciso criar programas de orientação e melhoria de processos para que esta nossa riqueza marinha possa ser vendida a todos nós com garantias de origem, sanidade e qualidade, para que possamos vender este nosso rico produto para todo o mundo.

Será que podemos fazer disso um bom negócio? Para baianos que os produzem e vendem e para aqueles que desejam comprar e colocar em suas mesas um pouquinho da Bahia?

Acredito firmemente que encontraremos um caminho para solucionar estes conflitos e ainda viverei para ver nossos aratus, siris-moles, sururus na mesa de todos os brasileiros.

