Hamburgueria na Pituba ganha prêmio de melhor do Brasil

A hamburgueria Bravo Burger Beer, localizada na rua das Hortênsias, na Pituba, foi premiada com o melhor hambúrguer do Brasil. O estabelecimento baiano foi a vencedora da premiação Melhores do Ano Prazeres da Mesa 2017, que aconteceu nesta segunda-feira, 19, em São Paulo.

"Isso é tudo culpa sua. Muito obrigado por conduzirem a gente até aqui", disse a direção da Bravo em uma postagem de agradecimento no Instagram. A Hamburgueria foi a única participante das regiões Norte e Nordeste.

