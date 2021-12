Guia gastronômico oferece descontos em restaurantes de Salvador e Lauro

Segue até 20 de dezembro a segunda edição do Tour Gourmet Salvador, que reúne 50 estabelecimentos da capital baiana e também de Lauro de Freitas. O guia gastronômico oferece 70 vouchers de bares, restaurantes, pizzarias, sorveterias e hamburgueiras, entre outros, que garantem o desconto de 100% no prato do acompanhante.

Uma das novidades desta edição é a oferta do cardápio digital, que pode ser acessado pelo smartphone. No verso do voucher de cada estabelecimento, um QR Code possibilita que os clientes vejam as opções de pratos oferecidas.

O passaporte está à venda no site oficial ou em um dos pontos distribuídos pela cidade (confira lista abaixo). O valor é R$ 80.

Guia gastronômico reúne 70 vouchers com opções para todos os gostos

Saiba como funciona:

1) O cliente adquire o passaporte Tour Gourmet

2) Com o Tour Gourmet na mão, o cliente escolhe uma das mais de 70 opções de vouchers presentes no passaporte, vai ao local e apresenta o voucher ao garçom antes de fazer o pedido

3) Cada Parceiro Gourmet tem suas próprias regras em relação aos pratos e horários estabelecidos. As informações estão em cada voucher

4) O voucher oferece 100% de desconto no pedido do acompanhante de menor ou igual valor, conforme oferta de cada Parceiro Gourmet

5) Cada voucher deve ser preenchido, destacado e entregue ao garçom no ato do pagamento da conta. O desconto é recebido na hora.

adblock ativo