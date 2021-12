Gastronomia orgânica para todos

O deserto alimentar é um conceito que define bem a alimentação de baixa qualidade com a propagação dos Fast foods que tomaram as periferias de todas as capitais brasileiras. Como parte do Festival Red Bull Amaphiko, que promove neste fim de semana uma série de atividades culturais na periferia da zona sul de São Paulo, o projeto Alimentando Pontes combate este fenômeno com educação e proximidade das comunidades.

Ao ensinar a população a fazer ceviche de carne de côco (em alusão às proteínas encontradas no fruto) e uma sobremesa que imita nutella feita com biomassa de banana verde e Cambuci, a chef de cozinha Leila D. aposta na mudança. Adepta do veganismo e do consumo de alimentos crus, ela se engajou em projetos como o “Da terra ao prato” e ensina as vantagens de uma alimentação nutritiva: “eu sou uma cozinheira autêntica”, diz, orgulhosa. Ao lado de Leila, Marlene Pereira e Vera Macoratti formam um trio imbatível. Integram uma cooperativa de agricultores orgânicos a um restaurante de culinária saudável na periferia além do projetos como o Alimentando Pontes. “A gente faz de toda alimentação um remédio, com orgulho de fazer bem à todos”, explica Marlene.

Novos caminhos

Vários integrantes do projeto mostrado no Festival Amaphiko contam suas histórias de superação e de mudança. “A favela sempre comeu orgânico. Quando tudo isso aqui era mato, comíamos com mais qualidade“, define Thiago Vinicius, que mantém o armazém Organicamente, onde comercializa só produtos sem agrotóxico vendidos para a comunidade periférica. No empreendimento familiar funciona também um coworking: “o primeiro da periferia”, conta. Vera Macoratti também deixou a carreira de professora na rede pública para se dedicar à agricultura saudável e familiar: “sabe quando o universo te entrega algo e você se descobre completamente?” indaga. Há 11 anos Vera atua como agricultora no distante bairro de Parelheiros, que apesar de pertencer à capital paulista fica a 30 quilômetros do centro e constitui ainda um cinturão verde e faz parte de um polo de Ecoturismo. Empreendedora e com dois restaurantes na zona sul paulistana, Marlene Pereira adquire produtos orgânicos da cooperativa local e acredita no futuro. “O deserto alimentar também está presente em pessoas com alto poder aquisitivo mas que come produtos com baixo valor nutricional então temos a grande missão”, aposta.

