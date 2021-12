França ganha primeiro restaurante voltado para nudistas

A escolha do look para o jantar não será mais um problema. Na entrada, basta tirar o casaco, bem como o resto da roupa, e se dirigir à mesa reservada. Essa é a proposta do "O'Naturel", o primeiro restaurante para nudistas inaugurado, recentemente, em Paris (França). O estabelecimento fica a cerca de 30 minutos da torre Eiffel.

O espaço está propositadamente situado numa rua tranquila no leste do país e possui uma grande cortina branca que serve para cobrir as vitrines, impedindo as pessoas, que circulam pelo lado de fora, de ver o que se passa dentro do ambiente.

Os idealizadores do projeto são os gêmeos Mike e Stéphane Saada, 42 anos, que, por ironia do destino, não são adeptos ao naturalismo. Segundo eles, a iniciativa surgiu após perceberem que a França é o maior destino nudista do mundo e cada vez mais espaços são dedicados a esta prática.

No estabelecimento, os clientes deixam as roupas e acessórios num guarda-roupa e ficam só com os calçados. Apenas os gerentes que servem as mesas ficam vestidos, por obrigação da lei.

"A nossa proposta é para que se sintam confortáveis: quando entram na sala, são acompanhados até a mesa e é garantido que ninguém está observando", explica Stéphane.

O "O'Naturel" fica aberto ao público, somente à noite, de terça-feira a sábado, oferecendo uma cozinha sofisticada por cerca de 40 euros. É preciso fazer reserva previamente.

A ideia segue o mesmo exemplo de modelos já instalados em Londres, Melbourne e Tóquio.

Ambiente interno do restaurante "O'Naturel" (Foto: Reprodução | Facebook)

