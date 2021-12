Food trucks se reúnem em primeiro festival baiano

Onde veículos adaptados para servir comida poderiam se encontrar? Um estacionamento parece ser um boa resposta. E é justamente em torno dessa ideia que gira a proposta do Itubaína Food Truck Festival.

O evento dá a largada de sua primeira edição baiana nesta sexta-feira, 22, no Shopping da Bahia, com a presença de nove caminhões pilotados por chefs da atual cena gastronômica da capital.

Entre eles está Alessandra Hattori, que comparece com seu Leka Truck. No seu menu, estão criações como a crepioca. Isso mesmo, é um crepe feito com massa de tapioca.

"Faço uma imersão de tapioca no suco de beterraba, então agrego nutrientes e deixo bem colorido. Além disso, é livre de glúten", descreve.

Curadoria

Também estão no seu menu uma pizza especial pré-assada no forno a lenha e uma versão do bacalhau à Brás, ícone da terra de Cabral. "A receita é clássica, mas tem um macete que aprendi com um amigo português", despista.

A chef também assina a curadoria gastronômica do evento e oferece apoio aos participantes no que diz respeito às questões burocráticas junto à prefeitura. É aí ela veste a camisa da associação Food na Rua, recém-fundada por ela e pelo chef Gabriel Lobo.

"É tudo muito novo e a lei ainda está para ser votada. Esse é o primeiro evento da associação e servirá de teste. Temos outros seis planejados em seguida", adianta Leka.

Diversidade de sabores

Lobo marca presença com seu próprio carro, o Guerrilha Truck. De sua cozinha autoral vão sair itens como hambúrguer de fraldinha, leitão assado com batata, "paella cazadora" (que leva carnes na receita) e milk shakes.

Os sandubas turbinados também são o forte do Pseudo Truck, de Emanuele Ribeiro. Hambúrguer e hot-dog são os carros chefs, mas a chef também estará preparada para servir sabores açucarados como os do pastel de nata e churros com doce de leite.

As opções não param por aí. A lista de caminhões participantes do festival inclui, ainda, Spacca Burguer, Sushi Trucks, Nalarica, Quatro Rodas, Subtruck e Pahua.

Passeando de um para o outro, é possível experimentar de saladas a massas, passando por pratos como escondidinho, yakissoba e pastel, além de belisquetes inspirados na comida dos botecos. Os pratos custam de R$ 5 a R$ 20.

Clima retrô

O evento também contará com um truck exclusivo para bebidas. Além de funcionar como bar, o espaço também servirá de ponto de encontro para as atrações culturais que incrementam a programação.

Entre elas estão os membros do Musas (Museu de Street Art de Salvador), que farão uma live painting (pintura ao vivo) sob o comando do artista visual Bigod.

Dos alto-falantes, sai a discotecagem de DJs como Miss Cady, que terá a missão de tirar do fundo do baú um repertório inspirado nas décadas de 1970 e 1980. É o toque retrô, marca registrada do patrocinador.

