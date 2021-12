'Food Truck - A Batalha' chega a Salvador neste final de semana

Salvador será palco das gravações do programa “Food Truck – A Batalha” (GNT), neste final de semana, comandado pelos apresentadores Márcio Silva e Adolpho Schaefer.

A dupla vem à capital baiana gravar dois episódios especiais de verão para o programa. O primeiro será filmado neste sábado, 29, no Farol da Barra, e terá participação de Leka Hattori para o quadro “Leka Food Truck”. A gravação será das 13h às 17h.

Já o segundo o acontecerá no domingo, 30, no Jardim de Alah. Desta vez, o bate-papo será com Mazinho do “Truck Quatro Rodas”. Na ocasião, uma variedade de trucks estarão no local, das 10h às 21h.

adblock ativo