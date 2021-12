Food Park Salvador não é só comida boa

Além de atrair pessoas para os espaços públicos, o Food Park Salvador - que acontece neste fim de semana, das 11h às 20h, na Avenida Oceânica, no bairro de Ondina -, busca proporcionar uma maior interação do público com a comida de rua.

O evento é a primeira realização da Associação de Food Trucks & Comida de Rua da Bahia (Food na Rua - BA), criada em janeiro deste ano por Gabriel Lobo e Leka Hattori.

Os 10 carrinhos de comida que fazem parte do movimento trarão no cardápio opções como hambúrgueres, yakissobas, temakis, sanduíches, lanches saudáveis, massas e escondidinhos, tudo preparado no local, ao ar livre. Além de oferecer opções de sobremesas com os 3 Food Bikes.

Ações

O Food Park Salvador, como todo evento de rua realizado na capital baiana, traz ações em conjunto com o Movimento Salvador Vai de Bike (MSVB).

No sábado, 18, das 13h às 17h, o MSVB vai disponibilizar aproximadamente 28 vagas de estacionamento para bikes e oferecer brindes aos ciclistas, além de realizar sorteios de cupons válidos para consumo nos trucks.

Iniciativa

Com o intuíto de incentivar o uso de bicicleta, o grupo Pedal da Vila fará uma espécie de pedalaço, partindo, às 14h, do bairro de Vila Laura, na rua Raul Leite, em frente à central de polícia.

Passando pela Dom João VI, Cruz da Redenção, Avenida ACM e Garibaldi, o grupo - junto com algumas pessoas do Jabutis Vagarosos, do Bike Anjo e quem mais quiser participar da ação -, chegará ao local do evento, onde todos serão recepcionados pelo MSVB.

Os interessados em participar do pedalaço, podem também optar por aguardar nos pontos de ônibus e seguir junto com a turma quando ela passar.

Caridade

O público tem acesso gratuito ao Food Park Salvador, mas a organização do evento, vai receber doações de fraldas descartáveis infantis (preferência aos tamanhos G e XG) e leite em pó.

De acordo com informações de uma das organizadoras, os ítens arrecadados serão doados para o Lar Irmã Benedita Camurugi. Com sede na Cidade Nova, a instituição, que abriga crianças órfãs há mais de 50 anos, possui uma sede também em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS)

Novas Edições

De acordo com a organização, o Food Park Salvador está em fase experimental, mas já anuncia que novas edições estão por vir. O que não se sabe ainda é quando e onde.

