Food Park Salvador: arte e gastronomia

A onda dos food trucks continua ganhando adeptos em Salvador. Uma prova disso é a realização de mais um festival dos "carrinhos de comida" na capital baiana. Neste fim de semana, acontece o Food Park Salvador, na Avenida Oceânica, bairro de Ondina.

No evento, estarão presentes os pequenos caminhões do Guerrilha Truck, Leka Food Truck, Spacca Burguero, Sushi Trucks, NaLarica, Qu4tro Rodas, Pahua, Subtruck e Black Pepper. No cardápio, opções como hambúrgueres, yakissobas, temakis, sanduíches, massas e escondidinhos.

Além da parte gastronômica, o festival abrirá espaço para apresentações culturais. No sábado, o evento contará com show da Banda Lactomia. No domingo, será a vez da performance da Bamberg Companhia de Dança. O público infantil terá como atração a animação do Tio Paulinho. E, nos dois dias, o fim de tarde terá o repertório do DJ Cris Saso (GS).

adblock ativo